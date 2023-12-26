Yunanistan'da şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Panathinakos takımın başına Fatih Terim'i getirmeye hazırlanıyor.
Bu haber sonrası özellikle Galatasaray taraftarının ilgisinin olacağı Yunanistan Ligi için yeni iddia geldi.
ACUN ILICALI HAREKETE GEÇTİ
Gazetta GR'de yer alan habere göre; TV8,5'un sahibi Acun Ilıcalı'nın, Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim sonrası yayın için harekete geçtiği öne sürüldü.
Anlaşmanın sağlanması halinde Panathinaikos'un maçlarının TV8,5'tan yayınlanacağı belirtildi.
Bu haber sonrası özellikle Galatasaray taraftarının ilgisinin olacağı Yunanistan Ligi için yeni iddia geldi.
ACUN ILICALI HAREKETE GEÇTİ
Gazetta GR'de yer alan habere göre; TV8,5'un sahibi Acun Ilıcalı'nın, Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim sonrası yayın için harekete geçtiği öne sürüldü.
Anlaşmanın sağlanması halinde Panathinaikos'un maçlarının TV8,5'tan yayınlanacağı belirtildi.
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