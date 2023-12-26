Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi!

Fatih Terim'in Panathinaikos ile anlaşması sonrası Yunan Ligi için yeni iddia geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8,5, Fatih Terim'in maçlarını yayınlamak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi!
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26 Aralık 2023 19:27
Son güncelleme 26 Aralık 2023 19:42
Yunanistan'da şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Panathinakos takımın başına Fatih Terim'i getirmeye hazırlanıyor.

Bu haber sonrası özellikle Galatasaray taraftarının ilgisinin olacağı Yunanistan Ligi için yeni iddia geldi.

ACUN ILICALI HAREKETE GEÇTİ

Gazetta GR'de yer alan habere göre; TV8,5'un sahibi Acun Ilıcalı'nın, Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim sonrası yayın için harekete geçtiği öne sürüldü.

Anlaşmanın sağlanması halinde Panathinaikos'un maçlarının TV8,5'tan yayınlanacağı belirtildi.

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