Acun Ilıcalı canlı yayın rekoru! Acun instagramda canlı yayın rekoru kırdı

Instagram'da canlı yayın rekorunu Acun Ilıcalı Survivor'da kırdı. Survivor'da bu akşam Instagram canlı yayını üzerinden bir rekor denemesi yapıldı. Öncesinde izleyicilerin de dahil olacağı bir yarışma yapılacak ve yarışmadan sonra ise Survivor'da bir dünya rekoru denemesi yapıldı. 2 milyon olan Instagram canlı yayın rekorunu Survivor 2020 yarışmacıları ile kırıldı ve yeni dünya rekoru 3 milyon oldu.



Survivor'da yapılan yarışmanın ardından Instagram'da canlı yayın rekoru denemesi gerçekleşti ve Acun Ilıcalı 2 milyonluk izleyici rekorunu kırdı.Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı canlı yayın devam ediyor. Şu ana kadar Survivor canlı yayınına 3 milyondan fazla kişi katıldı. Böylece dünya rekoru Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin oldu.Acun Ilıcalı rekor denemesinin ardından Survivor adasında parti gerçekleştireceğini açıklamıştı. Parti Instagram üzerinden canlı yayınlanacak ve Cemal Can DJ'lik yapacak.4 Mayıs 2020 tarihinde, Rapçi Tekashi 6ix9ine Instagram canlı yayınında en çok izlenenler rekorunu kırdı.24 yaşındaki New York'lu rapçi, hapis cezası hakkında konuşmak ve hapis cezasını nasıl azalttığını açıklamak için Instagram'da canlı yayına başladı.Canlı yayına 2 milyon kişi katılım gösterdi.