Acun Ilıcalı canlı yayın rekoru! Acun instagramda canlı yayın rekoru kırdı
Acun Ilıcalı canlı yayın rekoru kırdı! Acun Instagramda canlı yayın dünya rekorunu eline geçirdi. Eski rekoru olan 2 milyonu geliştirerek 3 milyonluk yayın yaptı ve dünya rekortmeni oldu. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından bazı sorular yöneltti. Bu sorulara verilen cevapların yüzde oranını ise Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları doğru tahmin etmeye çalıştı. Sorulara en çok doğru cevabı veren Berkan birinci oldu ve yarışmanın ardından Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın rekor denemesi yapıldı. Acun Instagram rekor, Acun Ilıcalı canlı yayın rekoru, Acun Ilıcalı dünya rekoru konularına ilişkin detaylar burada...
Instagram'da canlı yayın rekorunu Acun Ilıcalı Survivor'da kırdı. Survivor'da bu akşam Instagram canlı yayını üzerinden bir rekor denemesi yapıldı. Öncesinde izleyicilerin de dahil olacağı bir yarışma yapılacak ve yarışmadan sonra ise Survivor'da bir dünya rekoru denemesi yapıldı. 2 milyon olan Instagram canlı yayın rekorunu Survivor 2020 yarışmacıları ile kırıldı ve yeni dünya rekoru 3 milyon oldu. ACUN ILICALI CANLI YAYIN REKORU
Survivor'da yapılan yarışmanın ardından Instagram'da canlı yayın rekoru denemesi gerçekleşti ve Acun Ilıcalı 2 milyonluk izleyici rekorunu kırdı.
ACUN DÜNYA REKORU, CANLI YAYIN REKORU NE KADAR OLDU?
Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı canlı yayın devam ediyor. Şu ana kadar Survivor canlı yayınına 3 milyondan fazla kişi katıldı. Böylece dünya rekoru Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin oldu.
REKORDAN SONRA PARTİ VAR
Acun Ilıcalı rekor denemesinin ardından Survivor adasında parti gerçekleştireceğini açıklamıştı. Parti Instagram üzerinden canlı yayınlanacak ve Cemal Can DJ'lik yapacak.
ESKİ CANLI YAYIN REKORU KİMDEYDİ?
4 Mayıs 2020 tarihinde, Rapçi Tekashi 6ix9ine Instagram canlı yayınında en çok izlenenler rekorunu kırdı.
24 yaşındaki New York'lu rapçi, hapis cezası hakkında konuşmak ve hapis cezasını nasıl azalttığını açıklamak için Instagram'da canlı yayına başladı.