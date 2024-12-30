Acun Ilıcalı: "Ben '3 yıldız transferi' demedim!"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen transfer açıklamalarına açıklık getirdi.

, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı: 'Ben '3 yıldız transferi' demedim!'
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30 Aralık 2024 20:25
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen transfer açıklamalarına açıklık getirdi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, sosyal medyada gündem olan '3 yıldız transfer yapacağız' ifadelerini kullanmadığın belirtti.

Haberde Ilıcalı'nın, "Ben kesinlikle yıldız kelimesini kullanmadım! 3 tane transfer yapacağız dedim. Gazeteci arkadaş "3 tane yıldız transferi" diye son dakika geçti ve bilgi kirliliği oluştu. 3 tane takıma uyum sağlayacak, hocamızın istediği, nokta transfer planlıyoruz" sözlerini sarf ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Ekol TV'den Sezgin Gelmez'in 23 Aralık'ta yaptığı habere göre Acun Ilıcalı, "Mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

 
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