Acun Ilıcalı: 'Ben '3 yıldız transferi' demedim!'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen transfer açıklamalarına açıklık getirdi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, sosyal medyada gündem olan '3 yıldız transfer yapacağız' ifadelerini kullanmadığın belirtti.
Haberde Ilıcalı'nın, "Ben kesinlikle yıldız kelimesini kullanmadım! 3 tane transfer yapacağız dedim. Gazeteci arkadaş "3 tane yıldız transferi" diye son dakika geçti ve bilgi kirliliği oluştu. 3 tane takıma uyum sağlayacak, hocamızın istediği, nokta transfer planlıyoruz" sözlerini sarf ettiği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Ekol TV'den Sezgin Gelmez'in 23 Aralık'ta yaptığı habere göre Acun Ilıcalı, "Mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu alacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, sosyal medyada gündem olan '3 yıldız transfer yapacağız' ifadelerini kullanmadığın belirtti.
Haberde Ilıcalı'nın, "Ben kesinlikle yıldız kelimesini kullanmadım! 3 tane transfer yapacağız dedim. Gazeteci arkadaş "3 tane yıldız transferi" diye son dakika geçti ve bilgi kirliliği oluştu. 3 tane takıma uyum sağlayacak, hocamızın istediği, nokta transfer planlıyoruz" sözlerini sarf ettiği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Ekol TV'den Sezgin Gelmez'in 23 Aralık'ta yaptığı habere göre Acun Ilıcalı, "Mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu alacağız." ifadelerini kullanmıştı.