Acun Ilıcalı: 'Ada'yı karıştırdık'

Hull City, Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra 6 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve Championship'in Premier Lig'e yükselme favorilerini gol yemeden mağlup etti. 💯



✅2-0 Blackburn Rovers

✅1-0 Bournemouth pic.twitter.com/scpp5VmMB3



— Sporx (@sporx) January 24, 2022

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, kulübüyle harika bir başlangıç yaparak üstü üste iki galibiyet yaşadı.Ilıcalı'nın takımı satın almasının ardından ilk maçına Blackburn Rovers karşısında çıkan Hull City, sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.Bir sonraki haftada ise Premier Lig'in en güçlü adaylarından olan Bournemouth'u deplasmanda Ryan Longman'ın golüyle 1-0 mağlup eden Ilıcalı'nın City'si 2 haftada 6 puan topladı. Ilıcalı sonrası takım 2 haftada 6 puan toplayarak Ada'da hakkında söz ettirirken City'nin performansı Survivor'da da konuşuldu. Survivor yarışmacılarından Atakan Arslan, Acun Ilıcalı'ya Hull City'nin son maçını sordu.Çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ve performanslarıyla Ada'yı karıştırdıklarını söyleyen Ilıcalı, "Hull City ile ilk 2 maçı da kazandık. Lig ikincisi deplasmanda yendik. Ada'yı karıştırdık. İnşallah devam eder." şeklinde yanıt verdi.