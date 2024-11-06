Acun Ilıcalı açıkladı: "Galatasaray ile anlaştık"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşanan tartışmalı pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi için Galatasaray ile anlaştıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com
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Acun Ilıcalı açıkladı: 'Galatasaray ile anlaştık'
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06 Kasım 2024 21:03
Son güncelleme 06 Kasım 2024 21:05
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşanan tartışmalı pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi için Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı.

İki yabancı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirecek ve bu değerlendirme kamuoyu ile paylaşılacak.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması:

"Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık.

İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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