Acun Ilıcalı açıkladı: Allahyar takımda kalıyor!

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, devre arasında Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh için açıklamada bulundu.



Ilıcalı, yaptığı açıklamada İranlı futbolcunun takımda kalacağını söyledi. "Allahyar, bir mücevherin bir parçası gibi" sözlerini kullanan Acun Ilıcalı, "Allahyar, bizim mücevherimiz. Çok yetenekli bir futbolcu ve gelişiyor. Daha önce de söylediğim gibi Allahyar, yeni Muhammed Salah olabilir. Şu an için söylemiyorum, gelecekte olabilir. Büyük bir tutkusu ve yeteneği var" dedi.



20 yaşındaki futbolcu için açıklamalarını sürdüren Acun Ilıcalı, "Sahaya baktığınız zaman, herkesten daha hızlı bir futbolcu görüyorsunuz. PlayStation'da, hızlı bir oyuncuyu en iyi olduğunu düşündüğünüz pozisyona koyarsınız, Allahyar, benim için o futbolcu. Tabii ki daha gelişmesi gerekiyor ama taraftarımıza baktığımızda onun için tezahürat yapıyorlar ve onu motive ediyorlar. Allahyar, şu an takımda çok mutlu" ifadelerini kullandı.



"Allahyar ile birçok kez konuştum" diyen Hull City'nin patronu, "Onu, buraya transfer eden benim. Benim kişisel transferim ve performansından dolayı çok mutluyum. Türk medyasında onun satın almayacağımıza dair haberler okudum ama biz ondan çok memnunuz, hocamız da memnun." dedi.



Allahyar'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı yönünde bir soru yöneltilen Acun Ilıcalı, "Kesin olarak takımda kalacak" açıklamasını yaptı.



Öte yandan Hull City'ye yakın kaynaklar ise Allahyar transferi için İngiliz kulübünün Fenerbahçe'ye 2.3 milyon euro ödeyeceğini yazdı.



ILICALI: "TRAORE TRANSFERİ NEREDEYSE BİTTİ"



Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gelecek sezon bir transferi daha açıkladı.



Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşma aşamasında olduklarını belirten Acun Ilıcalı, "Neredeyse bitti" ifadesini kullanırken ayrıca 4 futbolcuyla görüştüklerini duyurdu.



26 yaşındaki Adama Traore, 2020-2021 sezonunda Hatayspor'a transfer oldu. Malili orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 18 maçta Akdeniz ekibinin formasını giydi. Adama Traore bu müsabakalarda 1 gol ve 3 asist üretti.



MARTINS VE TETTEH TRANSFERLERİ OLMAYACAK!



Acun Ilıcalı, Türkiye'den transferde adı geçen Fraport TAV Antalyasporlu Fernando Martins ve Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu Benjamin Tetteh'in ise transferlerinin olmayacağını söyledi.



