Activision Blizzard, mobil dünyaya da açılacak

Activision Blizzard, Call of Duty: Mobile ile mobil oyun sektöründe inanılmaz bir başarı yakalamıştı. Dünya çapında milyonlarca mobil oyuncuya ulaşmayı başaran şirket, bugün paylaşılan bilgiye göre mobil dünyada daha da aktif olmayı planlıyor. Activision Blizzard'ın bu planı bizzat şirketin başkanı Daniel Alegre tarafından açıklandı.



Daniel Alegre, şirket ortaklarının ve yatırımcılarının bir araya geldiği kazanç çağrısında şirketin planlarını açıkladı. Daniel, Activision Blizzard'ın önümüzdeki yıllarda mobil oyun dünyasına bastıracağını söyledi. Daniel, eninde sonunda şirketin tüm serilerinin mobile uyarlanmış olacağını da sözlerine ekledi.



Tüm seriler mobile gelecek:



Konsol ve PC platformlarının Activision Blizzard için en önemli kaynaklar olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak şirket, son açıklamadan anlayacağımız üzere hızla gelişmeye devam eden mobil oyun dünyasının değerini kendi iyiliği için kullanmaya hazırlanıyor. Bunu Daniel Alegre'nin şu sözlerinden de anlayabiliriz:



"Serilerimizi şu anda mevcut olan milyarlarca mobil cihazda etkinleştirdiğimizden emin olmalıyız. Bu açık arayla en büyük fırsatımız ve bundan faydalanmak için tüm serilerimizi zaman içinde mobil ortama taşımak yatırım yapıyoruz. Bu bizim için gerçekten çok önemli."



Activision Blizzard'ın şu anda yayında olan en büyük oyunu Call of Duty: Mobile, bugüne kadar 300 milyondan fazla indirildi. Oyunun bir yıl önce çıkış yaptığını ve kısa sürede bu kadar oyuncuya ulaştığını düşünürsek Activision Blizzard'ın bu hedefinin pek de anlamsız olmadığını görebiliriz.



Activision Blizzard'ın mobil dünyaya getireceği ilk serinin ne olacağını ise henüz bilmiyoruz. Şirketin Diablo yapımının mobil sürümü 2018 yılından beri geliştiriliyor olsa da ondan bile hâlâ bir ses yok. Şirketin Crash: On The Run yapımıysa önümüzdeki yıl mobil oyuncularla buluşacak.



