Acorn Evine Geri Döndü!

2015 senesinde Çin şampiyonu olarak Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazanan fakat daha sonrasında büyük bir düşüşe geçen LGD Gaming, o zamanlarda kadrosundaki top lane oyuncusu "Acorn"u takıma koç pozisyonunda geri getirerek şimdiden dikkatleri üzerine topladı.



Aktif kadrosunda daha önce Dünya Şampiyonluğu da bulunan nişancı rolünde "Imp" ve üst koridorda "Acorn"dan sonra transfer edilen "Jinoo" bulunuyor. Mid oyuncuları "Cool" ile yollarını ayıran ekip, bu mevkiye agresif mid şampiyonlarıyla bilinen "Nanzhu" ve yedek olarak da daha önce tecrübesi olmayan "Yuuki"yi transfer etti. Jungle pozisyonunda 2 senedir takımla birlikte olann "Eimy" bulunuyor. Support pozisyonunda ise takım kurulduğundan beri 5 senedir değişmeyen, takımın marka yüzü haline gelmiş "Pyl" bulunuyor.



LGD Gaming'i diğer takımlardan ayıran en büyük özelliği takım içerisindeki istikrar. Diğer takımlara nazaran çok nadir oyuncu değişikliğine giden takım, bu sene 1'i as toplamda 3 transfer yeni sezon için riskleri almaya başlamış gibi gözüküyor.



Öte yandan "Acorn"un takıma koç olarak gelmesiyle birlikte takımın koçu "DP" ise asistan koç olarak takımda görevine devam edicek. "Acorn"un takıma adaptasyon konusunda da sıkıntı yaşamayacağı öngörülüyor. Hali hazırda takımda eskiden oynadığı 3 oyuncu mevcut.





Takımın son kadrosu şu şekilde;



Üst Koridor: Jinoo / Banana



Ormancı: Eimy



Orta Koridor: Nanzhu / Yuuki



Saldırı Gücü Taşıyıcısı: Imp / Fyd



Destek: Pyl



