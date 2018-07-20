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Acını yürekten hissediyoruz...
Acını yürekten hissediyoruz...
Bu arkadaşımız bisikletle merdivenin başına geldiğinde muhtemelen böyle bir son beklemiyordu.
20 Temmuz 2018 16:52
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