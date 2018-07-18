Acını yürekten hissediyoruz...

Bu arkadaşımız bisikletle merdivenin başına geldiğinde muhtemelen böyle bir son beklemiyordu.

18 Temmuz 2018 16:04
Acını yürekten hissediyoruz...
Bu arkadaşımız bisikletle merdivenin başına geldiğinde muhtemelen böyle bir son beklemiyordu.


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