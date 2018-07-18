Acını yürekten hissediyoruz...

Bu arkadaşımız bisikletle merdivenin başına geldiğinde muhtemelen böyle bir son beklemiyordu.







İLGİLİ VİDEO Bu arkadaşımız bisikletle merdivenin başına geldiğinde muhtemelen böyle bir son beklemiyordu.

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