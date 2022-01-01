Açılış maçının hakemi belli oldu

Katar ile Ekvador arasında oynanacak Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği açıklandı.

Açılış maçının hakemi belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış mücadelesi için 46 yaşındaki Orsato'nun görevlendirildiği kaydedildi.

60 bin kişilik Al Bayt Stadı'ndaki karşılaşma, 20 Kasım Pazar günü 19.00'da başlayacak.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
Son Dakika Haberleri
Açılış maçının hakemi belli oldu
Açılış maçının hakemi belli oldu
Luis Campos:
Luis Campos: "Farklı bir Dünya Kupası olacak"
Lewandowski:
Lewandowski: "Favori Arjantin"
Tarihin en pahalı Dünya Kupası; 2022
Tarihin en pahalı Dünya Kupası; 2022
Dünya Kupası tarihinin unutulmayan olaylı maçları
Dünya Kupası tarihinin unutulmayan olaylı maçları