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Açılış maçı öncesi Roma'da son hazırlıklar

EURO 2020'nin açılış maçı için Roma Olimpiyat Stadı'nda son hazırlıklar yapılıyor.

Açılış maçı öncesi Roma'da son hazırlıklar
Türkiye ile İtalya'nın karşı karşıya geleceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçına ev sahipliği yapacak Roma Olimpiyat Stadı'nda son hazırlıklar yapılıyor.

Görevliler son düzenlemeleri yaparak yarın akşam oynanacak açılış maçına Roma Olimpiyat Stadı'nı hazır hale getiriyor.

Stat etrafındaki parmaklıklara EURO 2020 pankartları asılırken, taraftarların ve yetkililerin giriş yapacağı alanlarda da son düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

Türkiye ile İtalya 11 Haziran Cuma akşamı TSİ 22.00'de EURO 2020'nin açılış maçında karşı karşıya gelecek.



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2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
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