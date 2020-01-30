Acılı eş ve anne Vanessa ilk kez konuştu

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa, helikopter kazasının ardından ilk kez konuştu.Olayın gerçekleştiği günden 4 gün sonra kişisel Instagram hesabından ailece çekilmiş bir resimleri eşliğinde konuyla ilgili düşüncelerini yazan Vanessa'nın paylaşımı şu şekilde:"Kızlarım ve ben, bu korkunç geçen zamanda bize destek ve sevgilerini gösteren milyonlarca insana teşekkür etmek istiyoruz. Dualarınız için teşekkürler. Onlara ihtiyacımız var. Çocuklarımın babası, hayran olduğum kocam Kobe'nin ani kaybının ardından tamamen harap olmuş durumdayız ve güzel, tatlı Giannam, sevgi dolu, harika kızım, Natalia, Bianka ve Capri'nin kardeşi...Kazada hayatını kaybeden aileler için de harap olmuş durumdayız, geride kalanların üzüntülerini yakından paylaşıyoruz. Acımızı tanımlamak için yeterli kelime yok. Kobe ve Gigi'nin bu kadar çoksevildiklerini bilmek beni rahatlatıyor. Keşke burada sonsuza kadar bizimle olsalardı. Onlarsız bir yaşam hayal etmem imkansız ama her gün uyanıp devametmeye çalışıyoruz. Çünkü Kobe ve kızımız Gigi'nin aydınlattığı yol bize doğru parlıyor. Keşke onları kucaklayabilseydim, öpebilseydim. Sonsuza kadar bizimle ol..Neşe, keder ve desteğinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bize bu yeni gerçeğimizde ihtiyaç duyduğumuz saygıyı ve mahremiyeti bize vermenizi istiyoruz.Bu trajediden etkilenen ailelere destek olmak için Team Mamba, Mamba Sports Foundation Vakfı'nı kurdu. Oraya bağış yapabilirsiniz.Kobe ve Gianna'nın genç sporcular için mirasını devam ettirmek için lütfen MambaSportsFoundation. org'u ziyaret edin. Kobe, Gigi, NAtalia, Bianka, Capri ve beni dualarınızla yükselttiniz. Bizi sevdiğiniz için teşekkür ederiz."