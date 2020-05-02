Açılacak AVM listesi 2020, AVM açılış tarihi

Açılacak AVM listesi 2020 listesi olarak yapılan çalışmalar sonuçsuz kalmadı. Bunun nedeni açılacak tarihlerinin ne zaman olduğu Açılacak AVM listesi 2020 olarak gözden kaçmıyor. AVM'ler açılıyor mu merak edilenler arasında üst sıralardaki yerini koruyor. Koronavirüs önlemleri sebebiyle tüm AVM'lerin kapatılmasına ilişkin karar çıkmıştı ancak yeniden AVM'lerin açılmaları gündemde. Markalar kiraların 3 ay ertelenmesi ve 12 ay ciro kirası önerirken AVM yatırımcıları İsa borçlarına 6 ay faizsiz erteleme ve yeni Kredi kanallarının açılmasının ticaretin devam etmesi açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'den yapılan açıklamada, İstanbul'daki Akbatı ve Akasya alışeveriş merkezlerinin açılış tarihinin 1 Haziran 2020 olarak belirlendiği duyuruldu.İşte Akiş GYO'dan yapılan açıklama: Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında 19 Mart 2020 tarihinde kapatmış olduğumuz Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerimiz ile ilgili olarak, Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri'nde faaliyetlerimize yeniden devam edebilmek için, kiracılarımızdan da aldığımız görüşler neticesinde açılış tarihimizin 1 Haziran 2020 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nca pandeminin seyri üzerine açılış tarihini etkileyebilecek olumsuz bir görüş gelmesi durumunda bu tarih ötelenebilecektir.Alışveriş merkezlerinin hijyen koşullarının en üst seviyeye çıkarılması ve risklerin minimize edilebilmesi için için, AVM içindeki tüm yürüyen merdivenlerin el bantlarını UV ışıkları ile sterilize eden cihaz tedarik edilmesi, AVM havalandırma santrallerine takılmak üzere temiz havanın tüm virus ve bakterilerden arındırılmasını sağlayacak cihazların kurulması, AVM girişleri için termal kamera yerleştirilmesi ve anlık olarak AVM içerisindeki kişi sayısının sınırlandırılması gibi çeşitli önlemler alınmıştır. Ayrıca tüm mağazaların en güvenli koşullardaki aynı standardı sağlayabilmesi için mağaza içi düzenlemeleri içeren bir rehberin mağazalarla paylaşılamasına karar verilmiştir. Alışveriş merkezlerinin kapalı olduğu süre boyunca kira alınmamasına, Haziran ayı kira ödemelerine yönelik olarak ise yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde ve maksimum %50 oranını aşmayacak kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.Alınması beklenen önlemler arasında, AVM'lerin günde 10 saat açık olması, müşterilerin ziyaretinin 3 saati geçmemesi, 3-12 yaş arası ve 60 yaş üstü ziyaretçilerin girişine izin verilmemesi, AVM ve mağazaların kapasitelerinin yüzde 30'u kadar müşteri alabilmesi, çalışanlar da dahil olmak üzere AVM'ye giren herkesin termal ısı ölçerlerle denetlenip takip edilmesi, tüm girişlerde el dezenfektanları bulundurulması, tuvaletlerin her kullanımdan sonra temizlenmesi, maskesiz ziyaretçi girişine ve dolaşmasına izin verilmemesi, potansiyel koronavirüs taşıyıcıları için zorunlu izolasyon odası kurulması, yeme-içme alanlarında oturma kapasitesinin yüzde 30'u kadar ziyaretçi alabilmesi ve masaların arasının en az 2 metre olması, önlemler süresince perakendeciler ve AVM yönetimlerinin kampanya, aktivite veya promosyon yapmaması, AVM otoparkının yüzde 25'inin açık olması gibi tedbirler yer alıyor.