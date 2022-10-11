Acil durumda camı kırınız; Michy Batshuayi

Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, son dakikalarda attığı goller ile hem kendini buldu hem de takıma önemli katkı sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Acil durumda camı kırınız; Michy Batshuayi
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11 Ekim 2022 12:08
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Fenerbahçe
Geçen sezon Beşiktaş ile 14 gol atmasına rağmen kaçırdığı fırsatlarla akıllara kazınan Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla yeniden doğdu.

Takımı adına kritik anlarda sahne alan Belçikalı santrfor, attığı gollerle 'kazandıran adam' haline geldi. Avrupa Ligi gruplarında Dinamo Kiev maçında 90+2 de attığı golle skoru 1-1'den 2-1 e getiren 29 yaşındaki futbolcu, Karagümrük karşılaşmasında ise 90+5 de kaydettiği golle Fenerbahçe'nin lig yarışında kritik bir 3 puan almasını sağladı.

ATTIĞI 4 İSABETLİ ŞUTTA 3 GOL BULDU

Forma giydiği 6 müsabakada 201 dakika sahada kalan Batshuayi, sarı-lacivertli ekipte 3 gol attı ve takımına 9 puan kazandırdı. Belçikalı forvet, Fenerbahçe'de 4 isabetli şutta 3 gol bulurken, 67 dakikada 1 gol sevinci yaşadı.

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