Açıkkapı Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır

Açık Kapı Bayram Harçlığı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Açık Kapı, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklerde uygulanan projedir. www.acikkapi.gov.tr sayfası üzerinden yürütülen proje, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak sonuçlanması amaçlanıyor.

11 Mayıs 2020 17:21
Açıkkapı Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır
Açık Kapı nedir, Açık kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı projesi ile vatandaşın valiliklere olan taleplerinin elektronik ortamda kayıt, takip ve sonuçlandırılma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Uygulama sayesinde vatandaşlar, 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri taleplerini doğrudan valilik bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Masalarına iletebilmektedir.

AÇIK KAPI BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURU EKRANI

AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yardım başvurusu için https://www.acikkapi.gov.tr/ sayfasına giriş yapın.

e-Devlet şifreniz var ise e-Devlet aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz, yok ise sayfada Başvuru Yap butonunu tercih edebilirsiniz.

Başvuru ekranında gelen bilgileri girin ve onay kodu gönderin.

Ardından başvuru yapabileceğiniz bölüm ekrana gelecek. Bu kısma yardım başvurusu için taleplerinizi yazarak başvurabilirsiniz.

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı projesi, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Açık Kapı projesi ile vatandaşın valiliklere olan taleplerinin elektronik ortamda kayıt, takip ve sonuçlandırılma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Uygulama sayesinde vatandaşlar, 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri taleplerini doğrudan valilik bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Masalarına iletebilmektedir. Talepler, geliştirilen internet uygulaması ve Açık Kapı Mobil uygulaması ile yapılabilmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadele amacıyla EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan toplanan veriler belirlenen vaka durumlarına göre proje üzerinden raporlanmaktadır.

81 il valiliğinde ve Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde toplamda 48 merkez ilçe kaymakamlığında, tasarlanmış olan çalışma konseptine uygun olarak Açık Kapı Birimleri oluşturulmuştur. Valiliklerde 5, kaymakamlıklarda 3 personel görevlendirilmiştir. Açık Kapı Birimlerine yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Başvurular elektronik sisteme kaydedilmekte ve ilgili birimlere yönlendirilmekte, vatandaşa "Müracaatınızdan dolayı Valilik olarak teşekkür ederiz." bildirimi ile anında mesajla dönüş yapılmaktadır. 7 iş günü içerisinde talep sonuçlandırılmaktadır. Vatandaş sürecin her aşamasını, başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebilmektedir.


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