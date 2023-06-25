Açık Tenis'te şampiyon Bublik oldu!

Kazak tenisçi Alexander Bublik, Rus Andrey Rublev'i 2-1 yenerek Halle Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Açık Tenis'te şampiyon Bublik oldu!
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25 Haziran 2023 17:50
Bublik, Halle Açık Tenis Turnuvası'nda ilk kez şampiyon olmayı başardı.

 Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının finalinde, 3 numaralı seribaşı Rublev ile dünya sıralamasının 48. basamağındaki Bublik karşılaştı.

Maçı 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan 26 yaşındaki Bublik, Halle Açık'taki ilk, kariyerindeki 2. tekler şampiyonluğuna imza attı.

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