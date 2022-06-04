Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 5 madalya

Portekiz'in Setubal kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katılan milli sporcular ilk madalyalarını aldı.



Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türk sporcular, açık su yüzme branşında tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonasında mücadele etti.



Şampiyonun ilk gün yarışlarında erkekler 5 kilometre kategorisinde Emir Batur Albayrak birinci, Tuncer Berk Ertürk ikinci, Kadem Göksu Erdağlı ise üçüncü oldu.



Aynı kategoride kadınlarda ise Sevim Eylül Süpürgeci ikinci, Talya Erdoğan da üçüncülük elde etti.



Organizasyon 5 Haziran Pazar günü sona erecek.





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