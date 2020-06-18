Açık lise sınavı ne zaman? 2020 Açık Lise sınav tarihleri

2020 Açık Öğretim Lise 2. dönem sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019/20 ikinci dönem sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak. İşte MEB'den açık lise sınavı ne zaman açıklaması...

18 Haziran 2020 09:53
Açık lise sınavı ne zaman? 2020 Açık Lise sınav tarihleri
Açık Lise sınavı ne zaman aramaları google'da arttı. 2019/20 öğretim yılı ikinci dönem Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavları 25 ve 26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.
2020 AÇIK LİSE SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının;

Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Sınav Giriş Belgesinin Alınması;

– Sınav Giriş Belgeleri "http://aol.meb.gov.tr/" resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.
– Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.
– Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.
– Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir.
– Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.
– Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

GÜNCELLENEN 2020 MEB SINAV TAKVİMİ



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