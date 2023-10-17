Açık lise (AÖL) ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır 2023-2024 | Açıköğretim ders seçimi neden yapamıyorum?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarına kısa süre kaldı. Öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdi ve ders seçimlerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 AÖL sınav tarihlerini paylaşırken ders seçim sürecine dair de detayları erişime sundu. Kayıt yenileme ile beraber ''Ders seçimi nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada;"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır.Ders seçimleri; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapılacak.Ders seçimini, çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.