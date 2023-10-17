Haber Tarihi: 17 Ekim 2023 12:23 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 12:23

Açık lise (AÖL) ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır 2023-2024 | Açıköğretim ders seçimi neden yapamıyorum?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders seçiminin ne zaman yapılacağı, lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. AÖL yeni dönem kayıtlarını yaptıran öğrenciler şimdi de gündemine ders seçimi tarihlerini aldı. Peki, 2023-2024 açık lise ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır?

Açık lise (AÖL) ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır 2023-2024 | Açıköğretim ders seçimi neden yapamıyorum?
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Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarına kısa süre kaldı. Öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdi ve ders seçimlerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 AÖL sınav tarihlerini paylaşırken ders seçim sürecine dair de detayları erişime sundu. Kayıt yenileme ile beraber ''Ders seçimi nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor. 
2023-2024 AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?
MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada;

"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır.

Ders seçimleri; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapılacak.

Ders seçimini, çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.

 


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