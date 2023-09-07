Açık denizlerin usta balıkçıları Stafu Pro Tuna Masters Teos'ta yarışacak

Açık deniz balıkçılığının bütün ustaları bu yıl yine, yapıldığı ilk günden beri çok büyük ilgi gören ve Türkiye'nin en ve Avrupa'nın en büyük turnuvalarından birisine dönüşen Stafu Pro Tuna Masters TEOS 2023'te dev balıkların peşinde olacak.Tuna Masters serisinin ilk ayağını oluşturan Stafu Pro Tuna Masters TEOS 2023'e bu yıl 53 tekne katılacak. Yarışmada Seferihisar çevresindeki tüm marinalardan ve Kıbrıs'tan gelecek iki teknenin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Yunanistan gibi ülkelerden sporcular da yer alacak.Yıllardır en çok ve en büyük balıkların yakalandığı StafuPro Tuna Masters TEOS 2023'te yarışmaya ek olarak, turnuva sahasında dünya lideri birçok marka da sponsor olarak ürünleri ile yer alacak.Turnuvanın programı hakkında açıklama yapan organizatör Murat İyriboz, "StafuPro Tuna Masters TEOS 2023'te 8 Eylül Cuma ve 10 Eylül Pazar günleri rekorlar için yarışacağız. Cumartesi günü etkinlik sahası açık olacak ve sponsorlarımız yeni ürünlerini sergileyecek, eğlence ise tam gaz devam edecek" dedi.