Açık Alan Hokey heyecanı Alanya'da sürüyor

Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Açık Alan Hokey heyecanı Alanya'da sürüyor
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09 Haziran 2022 14:59
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3'te Alanya Stars Hokey Kulübü, Galler temsilcisi Swansea HC ile 0-0 beraber kaldı.

Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Türkiye ekibi Alanya Stars Hokey Kulübü, Galler temsilcisi Swansea HC ile karşılaştı.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Türkiye, Lüksemburg, Galler, Cebelitarık olmak üzere, 4 ülkeden 5 takımın yer aldığı şampiyonada Türk temsilcisi yarın Cebelitarık ekibi Europa HC ile karşılaşacak.

Şampiyona 11 Haziran Cumartesi günü final maçlarıyla sona erecek.

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