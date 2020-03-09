Achraf Hakimi: 'Madrid 'dön' derse dönerim'

Borussia Dortmund'da bu sezon yıldızı parlayan isimlerden birisi olan Achraf Hakimi, Real Madrid'in çağırması halinde takıma dönmeyi düşünmeden kabul edeceğini belirtti.
"MADRID 'DÖN' DERSE DÖNERİM"
Faslı bek oyuncusu yaptığın açıklamada; "Madrid benim evim gibi orada çok güzel anılarım oldu. Real Madrid eğer geri dönmemi isterse dönerim. Eğer istemezlerse hikayeme başka bir kulüpte devam etmek zorunda kalacağım. Zidane'a her zaman minnettarım" dedi.
Achraf Hakimi bu sezon Borussia Dortmund forması ile 36 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki bek oyuncusu bu maçlarda takımına 7 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
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"MADRID 'DÖN' DERSE DÖNERİM"
Faslı bek oyuncusu yaptığın açıklamada; "Madrid benim evim gibi orada çok güzel anılarım oldu. Real Madrid eğer geri dönmemi isterse dönerim. Eğer istemezlerse hikayeme başka bir kulüpte devam etmek zorunda kalacağım. Zidane'a her zaman minnettarım" dedi.
Achraf Hakimi bu sezon Borussia Dortmund forması ile 36 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki bek oyuncusu bu maçlarda takımına 7 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
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