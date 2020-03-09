Achraf Hakimi: 'Madrid 'dön' derse dönerim'

Borussia Dortmund'da bu sezon yıldızı parlayan isimlerden birisi olan Achraf Hakimi, Real Madrid'in çağırması halinde takıma dönmeyi düşünmeden kabul edeceğini belirtti.Faslı bek oyuncusu yaptığın açıklamada; "" dedi.Achraf Hakimi bu sezon Borussia Dortmund forması ile 36 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki bek oyuncusu bu maçlarda takımına 7 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.