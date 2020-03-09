Achraf Hakimi: "Madrid 'dön' derse dönerim"

Borussia Dortmund'un Real Madrid'den kiraladığı yıldız bek oyuncusu Achraf Hakimi, Real Madrid'in çağırması halinde kadroda yer almak isteyeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Achraf Hakimi: 'Madrid 'dön' derse dönerim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2020 22:34
Borussia Dortmund'da bu sezon yıldızı parlayan isimlerden birisi olan Achraf Hakimi, Real Madrid'in çağırması halinde takıma dönmeyi düşünmeden kabul edeceğini belirtti.

"MADRID 'DÖN' DERSE DÖNERİM"

Faslı bek oyuncusu yaptığın açıklamada; "Madrid benim evim gibi orada çok güzel anılarım oldu. Real Madrid eğer geri dönmemi isterse dönerim. Eğer istemezlerse hikayeme başka bir kulüpte devam etmek zorunda kalacağım. Zidane'a her zaman minnettarım" dedi.

Achraf Hakimi bu sezon Borussia Dortmund forması ile 36 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki bek oyuncusu bu maçlarda takımına 7 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için