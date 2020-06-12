Achraf Bencharki adım adım Trabzonspor'a

Fırtına, 25 yaşındaki Achraf Bencharki için harekete geçti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Achraf Bencharki adım adım Trabzonspor'a
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12 Haziran 2020 11:04
Bordo-Mavililer, Mısır ekibi Zamalek'in sol kanat oyuncusu Achraf Bencharki ile yakından ilgileniyor.

Kulübü, başarılı oyuncuya kalması için büyük baskı yapıyor. Bencharki ise Bordo-Mavili formayı giymek istiyor. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Bu sezon 21 karşılaşmada sahaya çıkan Achraf Bencharki, 9 gol attı ve 5 de asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre başarılı oyuncunun piyasa değeri ise 800 bin euro olarak belirlendi.



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