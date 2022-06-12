Achille Polonara'nın geleceği belli oldu

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Achille Polonara ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



İtalyan basınında çıkan haberlere göre; İtalya Ligi ekiplerinden Virtus Bologna'nın İspanyol başantrenörü Sergio Scariolo'nun takımda yıldız bir oyuncu görmek istediği ve önceliğinin Achille Polonara olduğu belirtilirken, Bologna ekibinin Polonara'nın Fenerbahçe'de kalacağını anladıktan sonra Brescia'da forma giyen Amedeo Della Valle'yi imza aşamasına getirdiği ifade edildi.



Achille Polonara, geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko formasıyla 7.3 sayı, 4.3 ribaunt ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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