AC: Valhalla sinematik TV reklamı yayınlandı

Ubisoft'un geliştirdiği büyük bütçeli oyunlardan birisi olan Assassin's Creed Valhalla için bir TV reklamı yayınlandı. Oyunun çıkışına kısa bir süre kaldı ve oyuncuların heyecanlı bekleyişleri sürüyor.



Valhalla: "İngiltere'nin yeni hükümdarı nasıl olunur?"



Videonun girişinde "İngiltere'nin yeni hükümdarı nasıl olunur ?" sorusu ile karşılaşıyoruz. Eivor bize cevabı veriyor ve anlatmaya başlıyor. Videoda bize Viking baskınının nasıl gerçekleştiği gösteriliyor. Oyuncuları gaza getirecek bir video olduğu kesin. İnsanlar videonun yorumlarında oyunun Türkçe olmasının yeterli olmadığını düşünüyor. Valhalla için uzun zamandır Türkçe dil desteği isteniyordu. Belki de Ubisoft, CD Projekt Red'in Witcher 3'e yaptığı gibi Türkçe dil desteğini oyun çıktıktan bir süre sonra getirebilir. Ülkemizdeki oyun fiyatları yüzünden bir çok oyuncunun tercihi Türkçe dil desteği olan oyunlara yönelik oluyor.



Oyunu Xbox One, Xbox One X, PS4 ve PS4 Pro için aldıysanız, ücretsiz bir şekilde yeni nesil konsollara da yükseltebileceksiniz. Her iki yeni nesil konsolda da oyun 4K 60 FPS'de çalışacak.,



AC: Valhalla 10 Kasım'da PC, Stadia, Amazon Luna, Xbox Series X|S ve PS5 için çıkacak.



Kaynak: shiftdelete.net