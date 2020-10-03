AC Milan'dan Ozan Kabak hamlesi

İtalya Ligi Serie A devi Milan, Schalke'de oynayan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
AC Milan'dan Ozan Kabak hamlesi
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03 Ekim 2020 13:44
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, transfer rotasını yeniden Ozan Kabak'a yöneltti.

La Gazzetta Dello Sport'a göre; Milan, Ozan Kabak transferi için Schalke 04 ile görüşmelere başladı. Ozan'ın menajerleri, Milan yönetimiyle de buluştu. 

Rakibine tükürdüğü gerekçesiyle Almanya Futbol Federasyonu tarafından 4 maçla cezalandıran milli futbolcu için resmi teklif iletildi.

3 gündür süren pazarlıkta Schalke'nin 25 milyon euroluk bonservis belirlediği ifade edildi. Ozan'ı 1 yıl daha tutmak isteyen Alman ekibinin direncini kırmaya çalışan Milan bunu başaramazsa alternatif isimlere yönelecek. B planı için ise Chelsea'den Rüdiger gösterildi.

Ozan Kabak, 2019 yılında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro, Stuttgart'tan da Schalke 04'e 15 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.



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