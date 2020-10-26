AC Milan pimi çekti; Icardi

İtalya'da sezona fırtına gibi başlayan AC Milan, bu sezon şampiyonluk için tüm kozlarını oynamaya devam ediyor. Zlatan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzalarak "güç gösterisi" yapan AC Milan, Juventus'un bu sezon Pirlo yönetiminde yaşadığı "bunalımdan" faydalanarak mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor.



Ocak ayı transfer dönemine kadar zirvede kalmak isteyen AC Milan, kış transfer döneminde asıl şampiyonluk hamlesini Icardi ile yapmak istiyor. PSG'de sakatlıklarının yanı sıra Tuchel ile yaşadığı sorunlardan dolayı düzenli olarak forma giyemeyen Icardi'yi kadrosuna katmak için şimdiden görüşmelere başlayan AC Milan, Arjantinli futbolcuyu kadrosuna katarak hem Zlatan'a bir alternatif oluşturmak hem de ölümcül bir hücum hattı kurmak istiyor.



