Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan transferin de hedef isimlerinden biri haline geldi.



Fenerbahçe'nin bu akşam Alanyaspor ile oynayacağı maçı Kadıköy'den izleyecek olan AC Milan scout ekibi, Ozan Tufan'ı yakından takip edecek.



Ocak ayı transfer döneminde savunma ve orta sahaya gelecek vaad eden, yüksek potansiyelli iki isim ile takviye etmeyi planlayan AC Milan, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı izlemek için bugün Kadıköy'e scout ekibinden yetkili iki ismi gönderdi.



İngiltere ve Rusya'dan bazı takımların da transfer listesinde olan Ozan Tufan için Fenerbahçe Yönetimi, minimum 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi.



Ozan Tufan'ı Kadıköy'de izleyecek olan AC Milan, bir diğer milli futbolcu Ozan Kabak için de temaslarını sürdürüyor.



Schalke'nin Ozan Kabak için 25 milyon euro bonservis bedeli talep etmesinden dolayı tıkanan görüşmeler, ara transfer döneminin gelmesiyle yeniden başladı.



