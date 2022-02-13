İtalya Serie A'nın 5. haftasında AC Milan ile Sampdoria karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Milan'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Rafael Leao attı.
Inter ve Lazio galibiyetleri sonrası Sampdoria ile üst üste 3. galibiyetini alan Milan, 1 maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Inter'den aldı ve puanını 55 yaptı. Son 7 maçta 6. yenilgisini alan Sampdoria ise 23 puanda kaldı.
Milan, gelecek hafta Salernitana'ya konuk olacak. Sampdoria ise sahasında Empoli'yi ağırlayacak.
Milan'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Rafael Leao attı.
Inter ve Lazio galibiyetleri sonrası Sampdoria ile üst üste 3. galibiyetini alan Milan, 1 maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Inter'den aldı ve puanını 55 yaptı. Son 7 maçta 6. yenilgisini alan Sampdoria ise 23 puanda kaldı.
Milan, gelecek hafta Salernitana'ya konuk olacak. Sampdoria ise sahasında Empoli'yi ağırlayacak.