İtalya Serie A'nın 5. haftasında AC Milan ile Sampdoria karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.



Milan'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Rafael Leao attı.



Inter ve Lazio galibiyetleri sonrası Sampdoria ile üst üste 3. galibiyetini alan Milan, 1 maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Inter'den aldı ve puanını 55 yaptı. Son 7 maçta 6. yenilgisini alan Sampdoria ise 23 puanda kaldı.



Milan, gelecek hafta Salernitana'ya konuk olacak. Sampdoria ise sahasında Empoli'yi ağırlayacak.





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