Abu Dabi'de kazanan Valverde

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Abu Dabi Turu'nu, Movistar takımının İspanyol sporcusu Alejandro Valverde kazandı.Yol bisikletinin en prestijli yarışlarının yer aldığı 2018 Dünya Turu takviminde bulunan müsabaka, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 199 kilometrelik parkurda yapılan 5. etapla sona erdi.Valverde, son etapta 4 saat 38 dakika 47 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak ilk sırayı aldı. Genel klasmanda 16 saat 11 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaşan Valverde, bu sezon ilk tur galibiyetini elde etti.Genel klasmanda Valverde'nin 17 saniye gerisinde Sunweb takımından Hollandalı Wilco Kelderman ikinci, 29 saniye arkasında Astana ekibinin Kolombiyalı bisikletçisi Miguel Angel Lopez ise üçüncü oldu.