Abreu 30. kulübüyle sözleşme imzaladı, rekoru geliştirdi

Uruguaylı forvet oyuncusu Sebastian Abreu, 44 yaşında kariyerinin 30. kulübüne transfer olarak kendisine ait Guinnes tescilli rekorunu geliştirdi.



Abreu Brezilya ekiplerinden Athletic Club Futebol'a transfer olarak 44 yaşında 30. farklı kulübüne transfer olmuş oldu. En fazla farkı takımda oynayan futbolcu ödülünün sahibi olan Abreu böylelikle kendisine ait rekoru de geliştirmiş oldu.



Uruguaylı isim son olarak ülkesinin Boston River takımında forma giymiş ve çıktığı 33 maçta 4 gol 4 asist üretmişti.



Sebastian Abreu'nun resmi sözleşme imzalayıp formasını giydiği 30 kulüp şu şekilde:



Defensor

San Lorenzo

Deportivo La Coruna

Gremio

Nacional

Cruz Azul

America de Cali

Tecos

Sinaloa

Monterrey

San Luis

UANL

River Plate

Beitar Jarusalem

Real Sociedad

Aris

Botafogo

Figueirense

Rosario Central

Aucas

Sol de America

Sante Tecla

Bangu

Central Espanol

Puerto Montt

Audax Italiano

Magallanes

Rio Branco

Boston River

Athletic Club Futebol



