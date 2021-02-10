Abreu 30. kulübüyle sözleşme imzaladı, rekoru geliştirdi

Uruguaylı forvet oyuncusu Sebastian Abreu, 44 yaşında kariyerinin 30. kulübüne transfer olarak kendisine ait Guinnes tescilli rekorunu geliştirdi.
Abreu Brezilya ekiplerinden Athletic Club Futebol'a transfer olarak 44 yaşında 30. farklı kulübüne transfer olmuş oldu. En fazla farkı takımda oynayan futbolcu ödülünün sahibi olan Abreu böylelikle kendisine ait rekoru de geliştirmiş oldu.
Uruguaylı isim son olarak ülkesinin Boston River takımında forma giymiş ve çıktığı 33 maçta 4 gol 4 asist üretmişti.
Sebastian Abreu'nun resmi sözleşme imzalayıp formasını giydiği 30 kulüp şu şekilde:
Defensor
San Lorenzo
Deportivo La Coruna
Gremio
Nacional
Cruz Azul
America de Cali
Tecos
Sinaloa
Monterrey
San Luis
UANL
River Plate
Beitar Jarusalem
Real Sociedad
Aris
Botafogo
Figueirense
Rosario Central
Aucas
Sol de America
Sante Tecla
Bangu
Central Espanol
Puerto Montt
Audax Italiano
Magallanes
Rio Branco
Boston River
Athletic Club Futebol
Abreu Brezilya ekiplerinden Athletic Club Futebol'a transfer olarak 44 yaşında 30. farklı kulübüne transfer olmuş oldu. En fazla farkı takımda oynayan futbolcu ödülünün sahibi olan Abreu böylelikle kendisine ait rekoru de geliştirmiş oldu.
Uruguaylı isim son olarak ülkesinin Boston River takımında forma giymiş ve çıktığı 33 maçta 4 gol 4 asist üretmişti.
Sebastian Abreu'nun resmi sözleşme imzalayıp formasını giydiği 30 kulüp şu şekilde:
Defensor
San Lorenzo
Deportivo La Coruna
Gremio
Nacional
Cruz Azul
America de Cali
Tecos
Sinaloa
Monterrey
San Luis
UANL
River Plate
Beitar Jarusalem
Real Sociedad
Aris
Botafogo
Figueirense
Rosario Central
Aucas
Sol de America
Sante Tecla
Bangu
Central Espanol
Puerto Montt
Audax Italiano
Magallanes
Rio Branco
Boston River
Athletic Club Futebol