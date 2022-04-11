Abramovich yeni hedefi Valencia!

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası tüm mal varlığı dondurulan Roman Abramovich'in Chelsea'nin satışı kesinleştikten sonra İspanyol ekibi Valencia'yı satın almak için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Abramovich yeni hedefi Valencia!
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11 Nisan 2022 15:38
İngiltere'deki mal varlığı dondurulan Rus oligark Roman Abramovich için Göztepe'den sonra yeni bir iddia geldi.

Mirror'ın haberine göre, Rus iş adamının Chelsea'nin satışı tamamlandıktan sonra Valencia'yı satın almak için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

İspanya'da ekonomik sıkıntılar yaşayan Valencia'nın çok sayıda yıldız oyuncusunu kaybettiği ve bu krizden dolayı Singapurlu iş adamı Peter Lim'in kulübü satmaya karar verdiği ifade edildi.

Kulübü satın almak isteyen bir diğer iş adamı Miguel Zorio, yaptığı açıklamada Peter Lim'in kulübe gelen iki teklifi sızdırdığı, birinin kendi diğerinin ise Roman Abramovich'ten olduğunu söyledi.

Ancak Rus iş adamının İngiltere'de yaşadığı bu yaptırımların aynısını AB ülkesi olan İspanya'da da yaşayabileceği iddia edildi.

İngiliz hükümeti, Chelsea'nin sahibi Abramovich'in Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile bağlantıları olduğu iddiasıyla tüm mal varlığını dondurmuştu.

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