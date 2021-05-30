Abramovich ile saha ortasında yeni sözleşme!

Thomas Tuchel, Pep Guardiola ile girdiği stratejik savaşı kazanarak Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'ten saha içinde yeni kontrat için söz aldı.



Kai Havertz'in golüyle şampiyonluğa uzanan Chelsea'de menajer Thomas Tuchel, ocak ayında takımı Frank Lampard'dan devraldığında 18 aylık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Kulüp sahibi Abramovich ile konuşan Tuchel, "%100 emin değilim ama yeni bir sözleşmem var. Kulüp sahibi bu konuyla ilgili bir şeyler söyledi. Yaptığım en ilginç sözleşme görüşmesiydi. İlk toplantımız çok iyi geçti diyebilirim." ifadelerini kullandı.



"ABRAMOVICH İLE TANIŞMAK GÜZELDİ"



Alman menajer, "Benim en büyük arzum Chelsea ile daha fazla kupa kazanmak ve bir antrenör olarak gelişmek. Abramovich ile daha yakından tanışmak güzel oldu. Biraz daha fazla sohbet etmek daha da güzel olurdu. Onunla sürekli temas halindeyiz. Tanıştığıma da çok memnun oldum." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"BİR SONRAKİNİ İSTİYORUM!"



Tuchel, "Birkaç gün kutlamak ve sonra yeniden motive olmak istiyorum. Kimse uzun süre dinlenmek istemez. Bir sonraki kupayı istiyorum, bir sonrakini, bir sonrakini... Daha fazla ünvan istiyorum. Daha fazla kupa arzuluyorum. Bundan hiç şüpheniz olmasın." açıklamasını yaptı.



"SÜREKLİ AÇ KALMAK ÖNEMLİ"



Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun kendinde yarattığı hissi de aktaran Tuchel, "Bu büyük bir deneyim ve çok büyük bir başarı. Hepimiz bu deneyimden yararlanacağız. Sürekli aç hissetmek, gelişmek ve büyümek çok önemli. Finale yükselmek çok büyük adımdı, kazanmak da öyle. Manchester City çok güçlü bir rakipti. Kazanmak için üst düzey bir performansa ihtiyacımız vardı. Gösterdik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



