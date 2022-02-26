Abramovich Chelsea yönetimini vakıfa bıraktı

Chelsea'nin Rus milyarder sahibi Roman Abramovich, Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle kulübe zarar vermemek adına kulüp yönetimini kulübe bağlı hayırseverler vakfının mütevelli heyetine bıraktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Abramovich Chelsea yönetimini vakıfa bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2022 22:03
Chelsea kulübünün sahibi Roman Abramovich, kulüp yönetimini Chelsea Vakfı mütevelli heyetine bıraktığını açıkladı.

Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bir süredir kulüp yönetimi konusunda baskı altındaydı ve yaptığı açıklamayla kulüp yönetimini Chelsea Vakfı'na yaptığını açıkladı. Abramovich açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Chelsea'nin 20 yıllık sahibi olduğum süreç boyunca her zaman başarılı olmamızı sağlamak ve geleceğimizi inşa etme rolünü üstlenmeye çalıştım. Her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım ve bu değerlere bağlı kalmaya devam ediyorum. Bu sebeple Chelsea'nin yönetimini Chelsea FC'nin hayır kurumunun mütevelli heyetine devrediyorum"

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.