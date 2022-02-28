Abramovic, müzakerelerde arabulucu olarak yer alıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Chelsea'yi mütevelli heyetinin yönetimine bırakan Roman Abramovic, iki ülke arasındaki müzakerelerde yer alıyor.



The Athletic'te Rus iş adamının sözcüsünün açıklamaları yer alırken, sözcü, "Roman Abramovich'in barışçıl bir çözüm için Ukrayna tarafına yaklaştığına ve yardım etmeye çalıştığını doğrulayabilirim." dedi.



"CESARET EDEN TEK KİŞİ OYDU"



Ukraynalı yapımcı ve yönetmen Oleksandr Rodnyansky de konuyla ilgili konuşurken, "Ukrayna tarafının Rusya'da barışçıl bir çözüm için yardım etmeye hazır birini bulmaya çalıştığını söyleyebilirim. Yahudi cemaati aracılığıyla Abramovich ile temasa geçtiler ve ondan yardım için geri dönüş aldılar. Abramovich'in etkisi sınırlı olsa da, yardım talebine cevap veren ve denemeye cesaret eden tek kişi oydu. Abramovich'in etkili olup olamayacağını bilmiyorum ama ben Zelensky'nin ofisi ile iletişim halindeyim. Samimi çabaları için ona minnettar olduklarını biliyorum" sözlerini kullandı.





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