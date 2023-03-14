Aboubuakar'ın yükselişinin perde arkası

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, özel hocası ile fiziğini güçlendirdi, Salih Uçan'la da iyi anlaşan yıldız oyuncu, iki haftada arkadaşından 2 asist katkısı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Aboubuakar'ın yükselişinin perde arkası
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14 Mart 2023 08:51
Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş'ın yıldız forveti Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma altındaki üçüncü döneminde de vites artırmaya başladı.

YÜKSELİŞİNİN PERDE ARKASI

31 yaşındaki Kamerunlu, ilk 4 maçında hiç skor katkısı verememiş ve fiziksel olarak da yeterli görülmemişti. Ankaragücü karşısında ilk golünü atan Aboubakar, Başakşehir maçında da 1 gol, 1 asist kaydetti. Deneyimli oyuncunun yükselişinin arka planında hem fiziksel hem de mental gelişim yatıyor.

SALİH UÇAN İLE ÇOK MUTLU

Tecrübeli golcü, lige verilen arada özel antrenörünü İstanbul'a getirdi ve bireysel çalışmalarını artırdı. Öte yandan Aboubakar'ın iki haftadır kendisine asist yapan Salih Uçan ile aynı anda oynamaktan çok mutlu olduğu ve sahada iyi bir uyum yakaladıklarını düşündüğü belirtildi.  

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