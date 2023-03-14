Beşiktaş'ın yıldız forveti Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma altındaki üçüncü döneminde de vites artırmaya başladı.



YÜKSELİŞİNİN PERDE ARKASI



31 yaşındaki Kamerunlu, ilk 4 maçında hiç skor katkısı verememiş ve fiziksel olarak da yeterli görülmemişti. Ankaragücü karşısında ilk golünü atan Aboubakar, Başakşehir maçında da 1 gol, 1 asist kaydetti. Deneyimli oyuncunun yükselişinin arka planında hem fiziksel hem de mental gelişim yatıyor.



SALİH UÇAN İLE ÇOK MUTLU



Tecrübeli golcü, lige verilen arada özel antrenörünü İstanbul'a getirdi ve bireysel çalışmalarını artırdı. Öte yandan Aboubakar'ın iki haftadır kendisine asist yapan Salih Uçan ile aynı anda oynamaktan çok mutlu olduğu ve sahada iyi bir uyum yakaladıklarını düşündüğü belirtildi.



