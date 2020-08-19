Aboubakar'ın yeni adresi belli oluyor

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Aboubakar'ın yeni adresi belli oluyor
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19 Ağustos 2020 16:28
Portekiz'de Porto forması ile kariyerine devam eden Aboubakar'ın takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Takımda aldığı süre azalan ve sakatlıklarla beraber forma şansı bulmakta zorlanan oyuncunun Saint-Etienne'ye transfer olacağı iddia edildi.

Fransız basınının iddiasına göre; Saint-Etienne 28 yaşındaki forvet oyuncusu için 5 milyon avroyu gözden çıkardı.

PORTO SICAK BAKIYOR

Adı sık sık Beşiktaş'la da anılan Kamerunlu forvetin takımı ile olan sözleşmesi 2021 yazında bitiyor. Porto'nun bu nedenle oyuncudan bonservis geliri kazanabilmek için ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.

Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezon Porto forması ile 10 maçta forma giydi. 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 2 gollük katkı sağladı.

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