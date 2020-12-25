Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşılaşmasından önce ligde son 5 maçın hepsinde ağları sarsıp, 7 gole imza atmıştı. 8 golle krallık yarışında zirvede yer alan Vincent Aboubakar'ın müthiş serisi Ankara'da sona erdi. KAmerunlu yıldız, kalabalık Ankaragücü savunmasıyla çoğu pozisyonda tek başına mücadele etti ancak aradığı fırsatları bir türlü bulamadı. Aboubakar maçı şut denemesi yapmadan tamamladı.
Aboubakar'ın gol serisi sona erdi
Siyah-Beyazlılar'ın gol makinesi Aboubakar, Ankaragücü maçında durdu.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2020 10:39
Beşiktaş
- 11:50 Osman Şenher: "Galatasaray, Liverpool ve City gibi!"
- 11:39 Harden'ın yeni hedefleri: Boston ve Portland!
- 11:37 Beşiktaş'ta kahraman Vida: 14 şutun 11'i gol
- 11:37 Emre Belözoğlu: "Hakemle yenmedik! Hakkımızdı"
- 11:34 Erol Bulut: "Savaşmaya devam edeceğiz"
- 11:28 Göztepe'de Guilherme'nin yerine Milanov hamlesi
- 11:16 Domagoj Vida bir döndü pir döndü
- 11:11 Abdullah Avcı'dan Galatasaray maçı motivasyonu
- 11:09 Beşiktaş'ta Ghezzal kendini aştı
- 11:08 Doncic: "Bu sezon MVP olabilirim!"
- 10:55 Silver'a göre Harden'a verilen ceza yeterli: "Noel'deyiz, şanslıydı!"
- 10:53 Trabzonspor'da yeni moda Vitor Hugo
- 10:47 Ademi yine hayal kırıklığı yarattı
- 10:43 Yüz yüze: Fatih Terim - Tahkim Kurulu!
- 10:40 Alex Teixeira 80 milyon için Çin pasaportu alacak
- 10:39 Aboubakar'ın gol serisi sona erdi
- 10:39 LeBron: "Hiçbir Noel maçını kaçırmadım, bunu da kaçırmam!"
- 10:36 Erol Bulut'tan galibiyeti getiren 3 kritik karar!
- 10:29 Caner Erkin yeni mevkisinde de fırtına!
- 10:16 Fatih Terim'in Trabzonspor planı! Radamel Falcao...
- 10:02 Süper Lig'de 14. haftanın 11'i
- 09:51 Yeniden diriliş: Arda Turan!
- 09:37 "Bu 10 hakeme Galatasaray yasak"
- 09:25 Fenerbahçe'nin tek çıkış kapısı Bankalar Konsorsiyumu
- 09:08 Galatasaray, Fatih Terim'siz ne yaptı?
- 09:05 Fenerbahçe'nin korkulu rüyası duran top
- 08:59 Fenerbahçe'de Viking hamlesi
- 08:50 Beşiktaş'ta Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı
- 08:34 Erol Bulut baskıdan kurtuldu
- 08:30 Luyindama hatasından ders çıkardı
- 08:25 Fenerbahçe'de hedef yeniden Samuel
- 08:14 Galatasaray'da Taylan değerini katladı
- 08:06 Beşiktaş'ta Domagoj Vida fırtınası
- 08:02 Fenerbahçe-Galatasaray gerilimine yorum: "Bu derbiden galip çıkmaz"
- 08:01 Fenerbahçe'de tam kadro planı
- 02:46 Ozan Kabak için yeni bonservis 25 milyon euro
- 01:34 Ibrahimovic: "Artık yoruldum, ailemden uzak olmak çok zor"
- 01:17 Erzurumspor, Mesut Bakkal ile anlaştı
- 23:31 NBA'de iki koronavirüs vakası tespit edildi
- 23:30 Kızılyıldız'da Sasa Obradovic dönemi sona erdi
- 23:07 Rıdvan Dilmen: "Welinton, Pique gibi"
- 22:44 Ersun Yanal: "Yapılmaması gereken hatalar yaptık"
- 22:39 Tomas: "Eksiklere rağmen karakter gösterdik"
- 22:06 Club Brugge, Bas Dost'u transfer etti
- 21:55 Beşiktaş'tan deplasmanda bir ilk geldi
- 21:50 Sergen Yalçın: "PlayStation gibi olmaz ama 1-2 oyuncu istiyorum"
- 21:37 Sergen Yalçın: "VAR niye var?"
- 21:28 Ankaragücü'nde tepki: "Kurallar değişti de haberimiz mi yok?"
- 21:28 Atakan Çankaya: "Pozisyon bile vermedik"
- 21:23 Valentin Rosier: "Taraftarın beni istemesi güzel"
- 21:21 Emre Güral: "Hata hakemde değil bizde"
- 21:16 Ghezzal: "Bu takımda mutluluk ve kalite var"
- 21:12 Fabrice N'Sakala: "Sakatlığım beni kısıtladı"
- 20:57 Rizespor, Antalyaspor'a şans tanımadı!
- 20:56 Beşiktaş, zirve için 'Vida'ları sıktı!
- 20:19 Galatasaray: "Herkes için adalet istiyoruz"
- 20:18 Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
- 20:12 "Hakem, VAR'ın önünü kesti!"
- 20:09 Samet Aybaba: "Hakemin Lennon'ı atması oyunu kopardı"
- 20:03 İsmail Kartal: "Çok önemli bir 3 puan aldık"
AVRUPA'DAN FUTBOL
Ozan Kabak için yeni bonservis 25 milyon euro
Ibrahimovic: "Artık yoruldum, ailemden uzak olmak çok zor"
Kroos: "Leo Messi bu yıl çok iyi değildi"
Steven Nzonzi takasta önerildi
PSG'de Thomas Tuchel dönemi bitti
Hakan Çalhanoğlu zirveye oturdu! Stefano Pioli: "İnanılmaz"
Gattuso'nun göz bandının nedeni belli oldu
PSG 4 golle Strasbourg'a fark attı
Cavani ve Martial Cenk Tosunlu Everton'u eledi
Lille'i Burak Yılmaz galibiyete uçurdu
Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı, Milan Lazio'yu devirdi
Dick Advocaat: "Cenk Tosun'un maliyetini karşılayamayız"
Real Madrid Granada'yı net skorla geçti
Eljif Elmas'ın menajerinden Benfica açıklaması
Ozan için Milan açıklaması geldi
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- (CANLI YAYIN İZLE) ShowTV Ramo yeni bölüm izle tek parça youtube, Roma son bölüm canlı yayın 25. bölüm 25 Aralık 2020 Cuma
- Ramo yeni bölüm tek parça nasıl izlenir? Ramo dizisi nerede çekiliyor 25. bölüm canlı yayın (25 Aralık Cuma)
- Ramo youtube 25 Aralık 2020 Cuma ShowTV canlı izle son bölüm
- (CANLI İZLE) Ramo 26. bölüm yeni kesintisiz ShowTV HD izle (25 Aralık 2020 Cuma)
- Yeni bölüm Ramo 25 Aralık Cuma 26. bölüm ShowTV izle canlı
- Yeni bölüm youtube Akrep 25 Aralık 2020 Cuma full izle
- Canlı Akrep izle yeni bölüm youtube son canlı izle full reklamsız
- Akrep 3. bölüm canlı izle son bölüm 25 Aralık Cuma full kesintisiz
- 25 Aralık Cuma Akrep yeni bölüm 3. bölüm izle, Akrep dizisi yeni bölüm izlemek için ne yapmalıyım?
- Akrep yeni bölüm 25 Aralık Cuma tek parça StarTV HD canlı izle
- 25 Aralık Kırmızı Oda yeni bölüm TV8 Canlı izle kesintisiz tek parça link full
- Kırmızı Oda yeni bölüm 25 Aralık TV8 HD izle canlı, kesintisiz yeni bölüm Kırmızı Oda 17. bölüm canlı yayın link
- 25 Aralık Cuma son bölüm Kırmızı Oda canlı izle yeni
- 25 Aralık Cuma Yeni bölüm Kırmızı Oda youtube tek parça full izle canlı
- Kırmızı Oda full izle tek parça canlı izle yeni bölüm, Canlı izle yeni bölüm Kırmızı Oda 17. bölüm
- Son bölüm Kırmızı Oda canlı yayın izle TV8
- Bu Benim Hikayem yeni izle, Bu Benim Hikayem izle oyuncuları kim? Yeni bölüm ne zaman? (25 Aralık Cuma)
- Exxen haberleri) Acun Ilıcalı Exxen ücretleri açıkladı mı? Exxen tüm programları hangi dizler var (25 Aralık Cuma)
- Bugüne özel Beşiktaş anlamlı sözleri yazıları, Beşiktaş tezahürat şiir mesaj (25 Aralık Cuma)
- Anlamlı Beşiktaş görselleri resimleri, Kısa anlamlı uzun Beşiktaş mesajları (25 Aralık Cuma)
- Anlamlı Beşiktaş mesajları sözleri, Resimli mesajlar HD Beşiktaş (25 Aralık Cuma)
- Fenerbahçe güzel sözler anlamlı kısa, Tezahüratlar Fenerbahçe görsel paylaşım (25 Aralık Cuma)
- Resimli mesaj Fenerbahçe servgiliye güzel sözler, Taraftar için Fenerbahçe paylaşım resimli (25 Aralık Cuma)
- Fenerbahçe sözleri resimli mesaj, en güzel Fenerbahçe mesajları anlamlı (25 Aralık Cuma)
- Galatasaray tezahüratları beste sözleri, Galatasaray resimli mesajlı beste şiir (25 Aralık Cuma)
- Kısa güzel Galatasaray sözleri resimli mesaj, Galatasaray ile ilgili mesajlar (25 Aralık Cuma)
- Galatasaray sözleri kısa, en güzel Galatasaray sözleri resimli (25 Aralık Cuma)
- Galatasaray için en güzel sözler, Resimli Galatasaraylı mesaj (25 Aralık Cuma)
- Bugüne özel Galatasaray resimli mesajları, Güzel Galatasaray taraftar sözleri (25 Aralık Cuma)
- GÜNCEL) Sevgiliye Galatasaray Sözleri, En güzel Galatasaray sözleri resimli (25 Aralık Cuma)