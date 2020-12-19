Aboubakar'ı zor tuttular! Teknik ekip ikna etti

Beşiktaş'ta son haftalarda sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Aboubakar'ın, Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki akşam oynadıkları Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde de oynamak istediği, ancak bu talebinin teknik ekip tarafından geri çevrildiği ortaya çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Aboubakar'ı zor tuttular! Teknik ekip ikna etti
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19 Aralık 2020 12:26
Siyah-Beyazlı formayla son haftalarda sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Vincent Aboubakar, 4 maçta 5 gollük performans sergileyerek teknik ekibi sevindirmişti.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Kamerunlu futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki akşam oynadıkları Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde de oynamak istediği, ancak bu talebinin teknik ekip tarafından geri çevrildiği ortaya çıktı. Başarılı oyuncunun, form grafiğini üst seviyeye çıkarması sebebiyle görev alma talebini, "Yoğun bir tempoya giriyoruz. 4 günde bir maça çıkacağız. Takımın 1 numaralı golcüsü sensin ve dinlenmen gerekiyor" diyerek reddeden teknik direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncusunu B.B. Erzurumspor'la yarın oynayacakları mücadeleye sakladığı belirtildi. İdman performansıyla teknik ekibe güven veren Aboubakar, gollerine yarın Vodafone Park'ta oynayacakları karşılaşmada da devam etmek istiyor.





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