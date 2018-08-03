İLGİLİ VİDEO

Vincent Aboubakar'da Beşiktaş'a rakip Sevilla oldu. İspanyol ekibi Porto'ya 20 milyon euroluk bir öneride bulundu. Beşiktaş'tan kiralama bedeli olarak dünyaları isteyen Porto, yine yüksekten uçtu.Porto, Kamerunlu golcü için 50 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi istendi. Endülüs ekibi de bu talep sonrasında geri adım attı. Yani Porto'nun kararı net. Belirtilen kiralama ücreti ve serbest kalma maddesi dışında Kamerunlu golcüsünü yollamayacak.Porto, geçen sezonun başında Aboubakar'ın bonservis haklarının %40'ını elinde bulunduran Lorient'e 7.2 milyon euroluk bir ödeme yaparak hakların tamamına sahip olmuştu.Ayrıca Kamerunlu golcünün 2020'de bitecek sözleşmesi de 2021'e dek uzatıldı. Bu detayların dışında serbest kalma maddesini ise 50 milyon euro olarak belirlendi.Oyuncu satışlarından ettiği karla Avrupa'da nam yapmış Porto'nun amacı Aboubakar'ı tutmak ya da iyi bir bonservise satabilmek.