Aboubakar'dan 22 günde 7 gol

Beşiktaş'ın sezon başında yeniden kadrosuna kattığı Aboubakar özellikle Kasım ayından gerçekleşen Milli Takım arasından sonra coştu. Kamerun ile Mozambik karşısında 2 maçta 3 gol atan Aboubakar, Süper Lig'de de üst üste 3 haftada 4 kez ağları salladı. Tecrübeli golcü 12 Kasım-4 Aralık döneminde 7 gol attı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Aboubakar'dan 22 günde 7 gol
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05 Aralık 2020 09:31
Vincent Aboubakar, eski günlerini hatırlatan seviyeye geldi.

Özellikle Kasım ayından gerçekleşen Milli Takım arasından sonra çıkışa geçen Aboubakar maçları boş geçmiyor. Kamerun A Milli Takımı ile Mozambik karşısında 2 maçta toplam 3 gol atan Aboubakar, Süper Lig'de de üst üste 3 haftada 4 kez ağları havalandırdı. Aboubakar 12 Kasım-4 Aralık döneminde toplam 7 gole ulaştı.

Aboubakar böylece 22 günlük süreçte Kamerun forması ile 3 gol, Beşiktaş ile 4 gol atarken 2017'den sonra ilk kez üst üste 3 lig maçında da gol atmış oldu.



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