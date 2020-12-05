Vincent Aboubakar, eski günlerini hatırlatan seviyeye geldi.



Özellikle Kasım ayından gerçekleşen Milli Takım arasından sonra çıkışa geçen Aboubakar maçları boş geçmiyor. Kamerun A Milli Takımı ile Mozambik karşısında 2 maçta toplam 3 gol atan Aboubakar, Süper Lig'de de üst üste 3 haftada 4 kez ağları havalandırdı. Aboubakar 12 Kasım-4 Aralık döneminde toplam 7 gole ulaştı.



Aboubakar böylece 22 günlük süreçte Kamerun forması ile 3 gol, Beşiktaş ile 4 gol atarken 2017'den sonra ilk kez üst üste 3 lig maçında da gol atmış oldu.



