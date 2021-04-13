Aboubakar'da son durum; Ankaragücü maçına yetişecek mi?

Beşiktaş'ta Milli Takım dönüşü sakatlığı nedeniyle 3 maçtır forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Cuma günü oynanacak olan Ankaragücü maçında kadroda olup olmayacağı belli oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Aboubakar'da son durum; Ankaragücü maçına yetişecek mi?
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13 Nisan 2021 10:42
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Kamerun Milli Takımı'ndan adale sakatlığıyla dönen Vincent Aboubakar, Kara Kartal'ın; Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor karşılaşmalarında forma giyememişti.

3 gün önce bireysel olarak çalışmalara başlayan tecrübeli futbolcunun, problemini büyük oranda atlattığı öğrenildi.

Bugün yapılacak takım antrenmanına katılması beklenen yıldız futbolcunun, cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak Ankaragücü müsabakasına yetişmesi bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcunun, Ankaragücü karşısında ilk 11'de olup olmayacağı ise perşembe günkü antrenmanda belli olacak.

Larin, hafif tempoyla...

Erzurumspor mücadelesinde Cenk Tosun'un ardından Cyle Larin'in de oyunu sakatlanarak terk etmesi, Siyah-Beyazlılar'ı korkutmuştu. Ancak maç sonunda yaptığı açıklamayla herhangi bir probleminin olmadığını açıklayan Larin, Beşiktaşlı taraftarları rahatlattı. Yoğun tempo sebebiyle yorulan başarılı oyuncunun, bugünkü idmanda hafif bir çalışma yapması bekleniyor. Cyle Larin, Aboubakar'ın durumuna göre Ankaragücü karşılaşmasında ya sol açıkta ya da forvet bölgesinde forma giyecek. 



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