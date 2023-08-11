Aboubakar zirveye ortak oldu

Geçen sezonun devre arasında yuvaya dönen ve çıktığı 16 lig maçında 13 gol, 2 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Vincent Aboubakar kaldığı yerden devam ediyor. Tirana ile oynanan 2 karşılaşmada 1 gol atıp, 1 de asiste imza atan Kamerunlu yıldız, çok şık bir vuruşla geçen hafta ağları sarsmıştı.
31 yaşındaki santrfor, dün de herkesi mest etti. 14. dakikada Salih Uçan'ın pasında usta işi şekilde topu önüne alan ve müthiş bir soğukkanlılıkla kalecinin üstünden aşırtan Aboubakar, Neftçi Bakü'nün direncini kıran isim oldu.
CENK TOSUN'LA ZİRVEDE
Aboubakar, Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktığı 2016-2017 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında en fazla gol atan 2 oyuncudan biri konumunda.
8 kez gol sevinci yaşayan ve Cenk Tosun'la zirveyi paylaşan Aboubakar, daha önce Napoli'ye 2, Benfica'ya 1, Hapoel'e 1, Olympiakos'a 2, Tirana'ya 1 gol atmıştı.
31 yaşındaki santrfor, dün de herkesi mest etti. 14. dakikada Salih Uçan'ın pasında usta işi şekilde topu önüne alan ve müthiş bir soğukkanlılıkla kalecinin üstünden aşırtan Aboubakar, Neftçi Bakü'nün direncini kıran isim oldu.
CENK TOSUN'LA ZİRVEDE
Aboubakar, Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktığı 2016-2017 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında en fazla gol atan 2 oyuncudan biri konumunda.
8 kez gol sevinci yaşayan ve Cenk Tosun'la zirveyi paylaşan Aboubakar, daha önce Napoli'ye 2, Benfica'ya 1, Hapoel'e 1, Olympiakos'a 2, Tirana'ya 1 gol atmıştı.