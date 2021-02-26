Aboubakar ve Larin, en iyi ikililer arasında

Beşiktaş, Denizlispor'u rahat bir oyun sonucunda 3-0 mağlup ederken, takımın golcüleri Vincent Aboubakar ve Cyle Larin yine başroldeydi.



Sezon başında şüpheyle yaklaşılan iki oyuncu da istikrarlı olarak katkı sağlamayı sürdürdü ve istatistik anlamında da Avrupa'da önemli bir yer edindi.



13'er gol atan Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, 5 büyük lig ve Süper Lig ele alındığında 13 gol ve üstünde atan 3 ikiliden biri oldu.



Aboubakar ve Larin ile birlikte Inter'in süperstarları Romelu Lukaku ve Martinez ile Tottenham'ın çılgın hücum silahları Harry Kane ve Heung-Min Son, 13'er golü geçen takım arkadaşları oldu.



Vincent Aboubakar: 21 maç, 13 gol

Cyle Larin: 24 maç, 13 gol



Romelu Lukaku: 22 maç, 17 gol

Lautaro Martinez: 23 maç, 13 gol



Harry Kane: 22 maç, 13 gol

Heung-Min Son: 24 maç, 13 sayı



