Aboubakar ve Larin, en iyi ikililer arasında

Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, Avrupa'nın en skorer 3 ikilisinden biri oldu.

Haber; Sporx.com
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Aboubakar ve Larin, en iyi ikililer arasında
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26 Şubat 2021 22:16
Beşiktaş, Denizlispor'u rahat bir oyun sonucunda 3-0 mağlup ederken, takımın golcüleri Vincent Aboubakar ve Cyle Larin yine başroldeydi.

Sezon başında şüpheyle yaklaşılan iki oyuncu da istikrarlı olarak katkı sağlamayı sürdürdü ve istatistik anlamında da Avrupa'da önemli bir yer edindi.

13'er gol atan Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, 5 büyük lig ve Süper Lig ele alındığında 13 gol ve üstünde atan 3 ikiliden biri oldu.

Aboubakar ve Larin ile birlikte Inter'in süperstarları Romelu Lukaku ve Martinez ile Tottenham'ın çılgın hücum silahları Harry Kane ve Heung-Min Son, 13'er golü geçen takım arkadaşları oldu.

Vincent Aboubakar: 21 maç, 13 gol
Cyle Larin: 24 maç, 13 gol

Romelu Lukaku: 22 maç, 17 gol
Lautaro Martinez: 23 maç, 13 gol

Harry Kane: 22 maç, 13 gol
Heung-Min Son: 24 maç, 13 sayı



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