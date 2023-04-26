Aboubakar ve Cenk gözünü Galatasaray'a dikti

Beşiktaş'ın golcü isimleri Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun, Galatasaray derbisine özel hazırlanıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Aboubakar ve Cenk gözünü Galatasaray'a dikti
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26 Nisan 2023 09:08
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisindeki en önemli kozları Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar olacak.

CENK SERİ PEŞİNDE

Cenk kariyerinde Galatasaray'a karşı 9. kez siyah beyazlı forma ile sahaya çıkacak. Ezeli rakibe karşı oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde gol atan tecrübeli futbolcu bu serisini pazar günü da sürdürmek istiyor.

ABOUBAKAR SİFTAH İSTİYOR

Cenk seyircisi önünde gol atması durumunda üst üste 3. kez Galatasaray ağlarını havalandırmayı başarmış olacak. Aboubakar ise sarı kırmızılılara karşı 3. derbisine çıkacak. Önceki 2 maçta golü bulunmayan Kamerunlu futbolcu 3. karşılaşmada şanssızlığını kırmak istiyor.



 
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