Aboubakar ve Cenk gözünü Galatasaray'a dikti

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisindeki en önemli kozları Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar olacak.Cenk kariyerinde Galatasaray'a karşı 9. kez siyah beyazlı forma ile sahaya çıkacak. Ezeli rakibe karşı oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde gol atan tecrübeli futbolcu bu serisini pazar günü da sürdürmek istiyor.Cenk seyircisi önünde gol atması durumunda üst üste 3. kez Galatasaray ağlarını havalandırmayı başarmış olacak. Aboubakar ise sarı kırmızılılara karşı 3. derbisine çıkacak. Önceki 2 maçta golü bulunmayan Kamerunlu futbolcu 3. karşılaşmada şanssızlığını kırmak istiyor.