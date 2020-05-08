Aboubakar transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı

Vincent Aboubakar'ı yeniden kadroya kazandırmayı düşünen Beşiktaş'a, Premier Lig'den West Ham rakip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Aboubakar transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2020 17:18
Son dönemde yaşadığı sakatlıklar sonrası Porto'da gözden düşen ve transferde satışı gündemde olan Aboubakar için Beşiktaş'a rakip çıktı.

7 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Marca'nın haberine göre; Premier Lig takımlarından West Ham United, Kamerunlu golcü oyuncu için 7 milyon avroyu gözden çıkardı. Londra kulübü, transfer için Aboubakar'ın yakınları ile temasa geçti.

Vincent Aboubakar, bu sezon Porto forması ile 8 maça çıktı. 28 yaşındaki forvet bu maçlarda takımına 2 gollük katkı sağladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için