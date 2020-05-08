Aboubakar transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı

Son dönemde yaşadığı sakatlıklar sonrası Porto'da gözden düşen ve transferde satışı gündemde olan Aboubakar için Beşiktaş'a rakip çıktı.Marca'nın haberine göre; Premier Lig takımlarından West Ham United, Kamerunlu golcü oyuncu için 7 milyon avroyu gözden çıkardı. Londra kulübü, transfer için Aboubakar'ın yakınları ile temasa geçti.Vincent Aboubakar, bu sezon Porto forması ile 8 maça çıktı. 28 yaşındaki forvet bu maçlarda takımına 2 gollük katkı sağladı.