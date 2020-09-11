Aboubakar testi geçerse imzayı atacak

Forvet transferinde Beşiktaş'ta öne çıkan isim Vincent Aboubakar… 28 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun sakatlık raporlarını isteyen siyahbeyazlılar, bir sonraki adımda tecrübeli golcüyü testlere sokmayı planlıyor.



Almanya veya İsviçre'de testler yaptırmayı düşünen yönetim, gelen raporların olumlu olması halinde, prensip anlaşmasına varılan yıldız futbolcuya imza attırmak istiyor.



750 BİN EURO



P orto'da 3 milyon Euro kazanan Kamerunlu forvet, 1.5 milyon Euro'ya imza atabileceğini belirtirken siyah-beyazlılar 750 bin Euro önerdi. Suudi Arabistan'tan ciddi maaş teklifi alan Aboubakar, 750 bin Euro'yu kabul etti. Yapılan pazarlıklarda ekstra 750 bin Euro başarı performansı üzerinden anlaşma sağlandı.



