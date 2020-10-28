Aboubakar: "Şu an daha yüzde 60'dayım"

Denizlispor karşısında 1 gol ve bir asistlik performansıyla maça damga vuran Vincent Aboubakar'ın, çıkışının sebebi belli oldu. 22 günlük mini kamp sürecinde sadece 2 kez izin yapan Kamerunlu futbolcu, yoğun mesaiyle formunu yükseltip takımını zafere taşıdı.

Haber; Akşam
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Aboubakar: 'Şu an daha yüzde 60'dayım'
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28 Ekim 2020 09:52
Beşiktaş'ın Portekiz devi Porto'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Siyah-Beyazlı formayla önceki akşam Denizlispor karşılaşmasında ortaya koyduğu etkili futbolla alkış toplamıştı. 1 gol ve bir asistlik performansıyla 3-2'lik galibiyetin en önemli mimarı olan başarılı futbolcunun, yükselişinin sebebi belli oldu.

Milli ara ve bay haftası sebebiyle resmi maç yapılmadan geçilen 22 günlük süreçteki tüm takım idmanlarında yer alan Kamerunlu futbolcu, izin günlerinde de boş durmadı.

BU DAHA YÜZDE 60

Aboubakar'ın 22 günlük süreçte sadece 2 gün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelmediği, onun dışındaki 20 günün tamamında takım izinli bile olsa antrenör eşliğinde özel olarak çalışıp performansını yukarıya çıkardığı belirtildi. Tecrübeli oyuncunun, 2 gole katkı yaptığı Denizlispor maçının ardından soyunma odasında önce teknik ekibin tebriklerini kabul edip ardından, "Kapasitemin sadece yüzde 60'ındayım. 1 ay geçmeden yüzde 100'lük seviyeye ulaşacağım" dediği bildirildi. Orhan Yıldırım

 



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