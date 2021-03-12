Aboubakar sevinci; 'Maşallah boşu yok!'

Beşiktaş'ta Aboubakar hafta boyu idmanların yıldızıydı, attığı gollerle Ümraniye'de herkesi mest etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Aboubakar sevinci; 'Maşallah boşu yok!'
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12 Mart 2021 10:18
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş'ta kendini bulan Vincent Aboubakar, hız da kesmiyor. 29 yaşındaki oyuncu, Başakşehir ve F.Bahçe ile ligde, yine Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak zorlu seri öncesinde Ümraniye'de bu haftanın da yıldızı oldu.

İdmanlarda hafta boyu ağları pas geçmeyen yıldız oyuncu dün de golleri ile formunu kanıtlarken, takım arkadaşları "Maşallah boşu yok" yorumlarını yaptı.



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