Aboubakar sevinci; 'Maşallah boşu yok!'

Beşiktaş'ta kendini bulan Vincent Aboubakar, hız da kesmiyor. 29 yaşındaki oyuncu, Başakşehir ve F.Bahçe ile ligde, yine Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak zorlu seri öncesinde Ümraniye'de bu haftanın da yıldızı oldu.



İdmanlarda hafta boyu ağları pas geçmeyen yıldız oyuncu dün de golleri ile formunu kanıtlarken, takım arkadaşları "Maşallah boşu yok" yorumlarını yaptı.



